Due anni di Alleanza Riformista: “entusiasmo e prospettive per il futuro”.

Alleanza Riformista in festa: due anni dalla fondazione del gruppo guardando alle prospettive per il futuro. L'evento al Podere Lesignano ha segnato ufficialmente l’avvio della campagna di adesione ed anche un momento di confronto. I coordinatori Gian Nicola Berti, Rossano Fabbri e Alessandro Mancini hanno ripercorso le tappe fondamentali della crescita del progetto politico, ispirato ai valori del pensiero riformista e liberale, con l'affermazione come forza di maggioranza e di Governo dal 9 giugno scorso.

Ora per AR si apre una nuova fase che porterà alla celebrazione del Primo Congresso in programma domenica 18 maggio, alla Sala Polivalente di Serravalle. Nell'occasione Alleanza Riformista si costituirà formalmente in partito politico, guardando alle reali necessità del Paese.

