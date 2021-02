CGG Due le Istanze approvate in Consiglio: una ratifica e l'organizzazione di un corso per le professioni turistiche

Delle otto Istanze d'Arengo prese in esame dal Consiglio nella seduta di ieri, solo due sono quelle approvate: per la ratifica della “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società” e “per l’organizzazione di un nuovo corso di formazione e della successiva sessione di esame per l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche, prevedendo altresì che i suddetti corsi ed esami siano pianificati almeno ogni due anni”.

Respinte le restanti che chiedevano l'esonero della tassa di circolazione, l’accesso alle graduatorie dell’insegnamento di specifiche materie ai titolari di laurea di vecchio ordinamento, la creazione del Museo della ceramica sammarinese, l'introduzione dei termini inclusivi di entrambi i generi negli atti amministrativi, l'attuazione entro 18 mesi delle Istanze che prevedono spese non superiori a 5mila euro e la sottoscrizione di almeno 20 cittadini per la presentazione delle Istanze stesse.

