LA POLEMICA Dura replica di Motus Liberi a Michela Pelliccioni: "Attacco politico scomposto e palesemente strumentale" Il partito di opposizione attacca l'ex consigliera: "Ben diversamente da quanto dichiara sembra prestarsi con una certa disinvoltura a veicolare posizioni altrui con un curioso tempismo ad orologeria"

Dura replica di Motus Liberi a Michela Pelliccioni: "Attacco politico scomposto e palesemente strumentale".

DOMANI - Motus Liberi risponde con toni molto duri al comunicato della consigliera Michela Pelliccioni sull'Accordo di Associazione con l'UE, definendo le dichiarazioni "un attacco politico scomposto e palesemente strumentale". Non solo: nell'incipit il partito di opposizione definisce la Pelliccioni, oggi consigliere indipendente dopo la fuoriuscita da Motus Liberi, "consigliere di comodo" della Democrazia cristiana, che l'avrebbe usata per veicolare le proprie posizioni "con un curioso tempismo ad orologeria."

Motus respinge la tesi di un atteggiamento ostile verso l'Europa e rivendica una posizione di principio: "DOMANI - Motus Liberi non è mai stato contro l'Europa. Al contrario, abbiamo sempre chiesto trasparenza, confronto e strategia." L'attacco si sposta poi sul metodo con cui il dossier è stato gestito dalla maggioranza, "in modo chiuso, senza un vero coinvolgimento politico sui nodi strategici. È proprio questa impostazione che oggi suscita le nostre maggiori preoccupazioni."

Nel merito, il movimento individua tre lacune nell'approccio governativo: l'assenza di un progetto di sviluppo economico a sostegno dell'accordo, la mancata centralità del rapporto strategico con l'Italia e il mancato adeguamento del Paese alle trasformazioni che l'accordo comporterà. "Senza una visione complessiva — avverte il comunicato — il rischio è quello di andare a sbattere contro un muro, scaricando su cittadini e imprese il costo di scelte affrontate con superficialità."

"Se il Paese non è stato preparato adeguatamente - conclude - la colpa è unicamente di chi usa il Paese per fare affari senza saperne gestire le conseguenze politiche, non certo di chi non governa: ciascuno si assuma le proprie responsabilità."

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