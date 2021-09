E' il giorno del referendum sull'interruzione volontaria di gravidanza: seggi aperti dalle 7 alle 20

Seggi aperti dalle 7.00 alle 20.00; all'interno – e negli edifici pubblici dove sono collocati – sarà proibito l'utilizzo di telefonini, per ovvi motivi. Mentre per l'intera giornata, in territorio, sarà vietata la vendita e la somministrazione di alcolici; nulla, dunque, è lasciato al caso, neppure sul fronte dell'ordine pubblico. Per accedere al seggio è necessario presentare un documento di identità e il certificato elettorale: per chi avesse smarrito il certificato elettorale o si trovasse in possesso di un documento di identità non più valido, potrà recarsi al centro ufficio Tavolucci dove gli uffici preposti resteranno aperti per tutta la giornata.

Attenzione alle misure anticontagio. L'accesso ai seggi - areati e sanificati - sarà organizzato in modo da evitare assembramenti. Obbligatoria la mascherina; così come l’igienizzazione delle mani, nelle varie fasi. Disposte poi misure ad hoc, per garantire un pieno esercizio del diritto di voto in tempo di pandemia.

San Marino RTV coprirà la giornata con aggiornamenti sul web, una edizione flash del Tg alle 14, poi l'usuale edizione delle 19.30; mentre in serata, dalle 21.00, sarà trasmessa una speciale diretta - sul canale 73, in streaming web e su facebook – sui risultati del referendum.

