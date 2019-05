E' il giorno del silenzio

Alle 24 Venerdì 31 maggio è terminata la campagna referendaria. Domani si vota. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ricorda che è vietata qualsiasi forma di propaganda con qualsiasi mezzo la stessa sia attuata (art.1 Legge n. 36/1997). A norma dell’art. 10 della Legge n.36/1997 chiunque svolga attività di propaganda dopo la chiusura della campagna referendaria si applica la pena disposta dall’articolo 398 del Codice Penale (prigionia di primo grado e interdizione di secondo grado dai diritti politici).

Sono quasi 34.500 gli elettori aventi diritto al voto: 22.685 sono quelli interni e 11.809 quelli esteri. 49 sono le sezioni, di cui 40 interne e 9 estere. Sono due i quesiti referendari, il primo propositivo per la modifica della legge elettorale e l'altro confermativo per 'aggiornare' la Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese. Per la prima volta i referendum non avranno il quorum.