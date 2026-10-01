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È il giorno dell'Eccellentissima Reggenza

Oratore ufficiale della cerimonia Imma Tor Faus, Ministra degli Esteri di Andorra

1 ott 2026
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

A San Marino oggi è il giorno della Reggenza: Gerardo Giovagnoli e William Casali salgono alla Suprema Magistratura.

La cerimonia si apre, come di consueto, con l'alzabandiera in Piazza della Libertà. Il Corteo militare si sposta poi a Palazzo Valloni, dove avviene l'omaggio del Corpo diplomatico e consolare accreditato con le rituali presentazioni e strette di mano, chiuse dall'oratore ufficiale: Imma Tor Faus, Ministra degli Esteri di Andorra.

Quindi l'indirizzo di saluto alla Reggenza da parte del Nunzio Apostolico Edgar Peña Parra e il discorso di ingresso dei Capitani Reggenti eletti.

Dal Valloni il Corteo si distende dunque lungo le contrade del centro fino a Palazzo Pubblico per l’incontro con la Reggenza uscente. Pochi minuti di colloquio e il corteo si ricompone per sfilare verso la Basilica del Santo e lì assistere alla Santa Messa. Al termine della funzione religiosa, il ritorno a Palazzo Pubblico per l’ultimo atto, il passaggio dei poteri, culmine della cerimonia. Ma prima l’orazione ufficiale.

Infine la formula di giuramento in latino, letta dal Segretario di Stato agli Interni e lo Scambio del Collare di Gran Maestro dell’Ordine di San Marino. L'Inno Nazionale chiude le celebrazioni.




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