È iniziata la campagna elettorale a San Marino

Cartelli elettorali

Scoccata la mezzanotte, a San Marino è iniziata la campagna elettorale in vista della tornata dell'8 dicembre. Nottetempo candidati e volontari si sono muniti di colla e spazzolone per affiggere i manifesti negli spazi appositi. Non solo le bacheche fisiche sono state riempite ma anche quelle virtuali dei social, ben presto inondate di fotografie, simboli e numeri dei candidati. Ed è subito polemica per alcuni cartelloni di Repubblica Futura che sono stati appesi prima dell'orario prestabilito – la mezzanotte di domenica appunto – e su plance comuni. Immediata la risposta di RF che, sui propri profili social, ammette l'errore e si scusa per l'accaduto, puntualizzando che sono stati subito rimossi.

Come noto saranno in tutto sette le liste in corsa, due delle quali – Domani Motus Liberi e Rete- raggruppate nella coalizione Domani in Movimento. Rispettivamente 32 e 43 candidati. Elego con 13, Repubblica Futura 39, Pdcs 51, Libera 60 e Noi per la Repubblica 50 candidati. Gli elettori aventi diritto al voto, in questa tornata sono in totale 34.511, di cui 15.581 maschi e 18.930 femmine. Gli elettori interni sono 22.720 mentre gli esteri sono 11.791. Sono 523, 117 maschi e 119 femmine i neo maggiorenni che potranno votare per la prima volta l'8 dicembre. Per un totale di 236 elettori in più, tra cittadini interni ed esteri, rispetto al referendum dello scorso giugno.



San Marino Rtv coprirà queste elezioni con spazi Tv, Radio e Web. Già on line sul nostro sito la sezione dedicata alle Elezioni 2019 dove trovare candidati e programmi e da oggi, per la campagna elettorale, tutte le informazioni in tempo reale. In Tv in queste tre settimane sono previsti 5 speciali da un'ora e 34 tribune elettorali. Il primo appuntamento con lo speciale elezioni andrà in onda questa sera alle 21. Da domani in onda le tribune elettorali, subito dopo gli appuntamenti con il tg quindi la prima alle 14.15 e la seconda alle 20. Anche San Marino Classic proporrà due volte al giorno le tribune elettorali e l'appello al voto.