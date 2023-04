"E' l'ora della responsabilità": i GDC bacchettano la politica, già troppo intenta alla propaganda

I presupposti erano chiari: doveva essere l'anno delle strategie per il futuro della Repubblica, ma questo inizio di 2023 disattende le aspettative e si sta caratterizzando soprattutto sul fronte dei contrasti politici. In una nota, parlano alla comunità i giovani Dc, facendo appello soprattutto alla correttezza e allo spirito di servizio dei partiti: troppi giochi politici in questo momento tra le file della maggioranza e dell'opposizione, strumentalizzazioni, attacchi personali sugli ultimi accadimenti. Insomma, la politica appare già troppo intenta alla propaganda: “Ci sembra – fanno infatti notare i GDC - che molti partiti, sentendo l’avvicinarsi delle prossime elezioni, abbiano già iniziato la propria campagna, ognuno pare stia giocando la propria partita per ritrovare o accrescere il consenso nel Paese parlando alla pancia della gente e pensando di risolvere così, con slogan, in fretta ed in maniera semplicistica le problematiche. Questa politica - evidenziano – non piace ai cittadini, ormai stanchi di continue dietrologie e di botta e risposta inconcludenti che avvelenano il dibattito e ostacolano la condivisione di idee e proposte”.

Il quadro porta dunque le nuove leve democristiane a confermare il proprio impegno di forza propositiva e ad insistere sulla necessità di una classe politica tutta, “che faccia confronto vero e dove ognuno, anche con i propri dubbi, svolga un ruolo costruttivo e propulsivo”. “Siamo nell’ora della propaganda, - la chiosa - ci piacerebbe sapere quando saremo nell’ora della responsabilità”.