ETICA DELL'AMBIENTE Earth Day, Rete: "Transizione ecologica ed energetica, unica via"

“Tutti dovrebbero sentirsi impegnati a rispettare “l’Etica dell’Ambiente”. Così Rete, sulla scorta delle parole della Reggenza, sottolineando che per invertire la tendenza al riscaldamento globale occorrerà centrare gli obiettivi della transizione ecologica ed energetica; un passaggio “che dovrà caratterizzarsi non come fenomeno di “green-washing” troppo spesso utilizzato solo per finalità di marketing, - rimarca il movimento - ma come un cambiamento radicale dei processi produttivi e dei comportamenti ambientali da parte di tutti i cittadini”.

