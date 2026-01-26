Ecc.ma Reggenza, il Discorso per la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza

Il Messaggio integrale degli Ecc.mi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli

San Marino ribadisce il proprio impegno per una piena partecipazione femminile nei settori all'avanguardia: l'occasione è l'11 febbraio, Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza promossa dalle Nazioni Unite. Nel loro intervento ufficiale, i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli sottolineano come le donne sul Titano contribuiscano in modo determinante alla ricerca e all’innovazione, trasformando il sapere scientifico in politiche e soluzioni concrete per la comunità.

La Reggenza richiama l’attenzione sulle criticità ancora presenti a livello globale, dalle barriere strutturali che limitano l’accesso all’istruzione scientifica fino ai rischi legati a un uso distorto delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale. Per questo – ribadisce -, San Marino sostiene con convinzione il Pact for the Future e l’iniziativa UN80: iniziative legate all'Onu che guardano a inclusione e modernizzazione.

Leggi il discorso integrale








