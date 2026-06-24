"Ecomostri" di Domagnano ed Acquaviva diventano "aree di rigenerazione speciale": ecco le novità

Ex Symbol a Domagnano ed ex Conceria ad Acquaviva: i due edifici incompiuti e da anni definiti "ecomostri" per il loro impatto sul paesaggio sammarinese, diventano "aree di rigenerazione speciale" nell'ambito della nuova legge sulla pianificazione territoriale approvata ieri dal Consiglio Grande e Generale.

Il tema è trattato dall'articolo 51. Come ha spiegato il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci, introduce un meccanismo inedito per sbloccare il destino di questi immobili, di proprietà di istituti di credito e fermi da anni in uno stato di incompiutezza: i proprietari privati potranno demolire in tutto o in parte gli edifici esistenti e trasferire i diritti edificatori così liberati su aree pubbliche individuate dallo Stato, previa stipula di una convenzione approvata dal Consiglio Grande e Generale.

L'area pubblica ricevente diventerà edificabile anche se non lo era in precedenza, mentre l'area di partenza vedrà una corrispondente riduzione degli indici edificatori. Gli oneri di demolizione e sistemazione restano a carico del proprietario privato.

Ciacci ha spiegato che sull'ex Conceria, complesso di 75 appartamenti di cui 50 in stato grezzo o semigrezzo e i 25 in uno stato finito, seppur risalente agli anni 2005-2006. Dei 50 da terminare, "è stato dato il via alla finitura del blocco da 25 appartamenti - ha spiegato il Segretario - con tanto di conclusione dei contratti d’appalto e quindi con un avvio dei lavori che dovrebbe essere prossimo, da quello che mi rappresentano".

"Credo, però - ha proseguito Ciacci - che l’ultimo blocco da 25 appartamenti sia difficilmente completabile in quella zona, ad Acquaviva, perché dobbiamo considerare parcheggi, viabilità, aree verdi e aree decorose. Credo quindi che, se si vuole andare a completare quest’opera, un blocco dovrà essere demolito e magari riposizionato, con tutta una serie di valutazioni da fare, in un’altra area dell’Eccellentissima Camera che poi sarà blindata attraverso una convenzione, un accordo che verrà votato addirittura in Consiglio Grande e Generale".



L'opposizione ha contestato con forza l'impianto della norma su più fronti. Per Matteo Casali di RF il meccanismo è "azzardato": "Noi crediamo che la politica debba dare gli strumenti affinché aree cosiddette degradate possano essere oggetto di riqualificazione. Non si può fare la lista di proscrizione in una legge." Casali ha puntato il dito anche sulla possibilità di rendere edificabili aree pubbliche altrimenti non edificabili: "Gli strumenti urbanistici vigenti sono quelli che stabiliscono dove si può edificare e dove non si può edificare."

Emanuele Santi di Rete ha ricordato che la stesura originale del testo non prevedeva nemmeno che gli oneri di demolizione fossero a carico del privato: "Nel caso in cui queste due aree fossero oggetto di demolizione, il solo stabile dell'ex Symbol potrebbe comportare diversi milioni di euro di costi per l'abbattimento. Almeno che questi costi siano a carico della proprietà privata e non dello Stato. Non l'avevate scritto, ve ne siete dimenticati e ve l'abbiamo fatto scrivere noi."

Gaetano Troina di Domani-Motus Liberi ha invece chiesto trasparenza sulle trattative pregresse: "Si tratta di un sito che è stato anche oggetto di trattative nei mesi scorsi di cui non abbiamo più saputo nulla. Vorremmo capire se questa identificazione come area di rigenerazione speciale sia in qualche modo collegata a quel tipo di attività che doveva essere portata avanti e che poi non è andata in porto."

In replica il Segretario Ciacci ha respinto le accuse: "È vero che ci sarà la possibilità di convertire determinate aree, anche da agricole o inedificabili, qualora si dovesse trovare l’accordo, ma è altrettanto vero che la legge dice che questo trasferimento deve comportare una riduzione. Quindi una demolizione del complesso ritenuto non funzionale, un trasferimento del diritto edificatorio dall’altra parte e una riduzione dello stesso diritto edificatorio fuori dall’indice".

Per questo, secondo Ciacci, "non è così scontato che questa disciplina possa assecondare i desiderata delle banche. Certo è che, se lo fosse, anche qui magari si riuscirebbe a sbloccare una situazione che va avanti da tempo".







