POLITICA 'Ecomostro' di Acquaviva, Pedini Amati: “Priorità all'edilizia sociale”

'Ecomostro' di Acquaviva, Pedini Amati: “Priorità all'edilizia sociale”.

Sulla riqualificazione della struttura di Acquaviva il Segretario di Stato al Turismo, con delega alla Cooperazione, Federico Pedini Amati puntualizza: “Da almeno tre anni sono in corso colloqui con Banca di San Marino e Banca Agricola con l'obiettivo di reperire immobili da destinare all'edilizia sociale in quel contesto abitativo. C'è un tavolo aperto anche con l'ISS dove si valutano i casi più gravi o di disagio e che necessitano di risposte immediate. Spiacciono queste fughe in avanti – rileva - quando ancora una soluzione definitiva non ha preso corpo. L'urgenza è e resta l'edilizia sociale” – dice, ricordando le 77 domande ancora aperte, vista anche la mancanza di immobili di proprietà dello Stato da destinare.

I più letti della settimana: