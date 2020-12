Economia: le opportunità vengono dal mare

Sotto la lente della Commissione Esteri una serie di convenzioni in materia di navigazione marittima. Tema affrontato anche nell'ultimo Congresso di Stato, con l'audizione dell'Autorità per lo sviluppo del registro navale, con l'obiettivo di sondare sviluppi ed opportunità per San Marino, alla luce dell'esperienza positiva dell'aviazione civile. Affinché la legge del 2019 entri in vigore, occorre ratificare convenzioni internazionali. All'esame della commissione documenti estremamente tecnici e articolati, da inizio 900 fino ai tempi recenti. Oggi ne sono stati esaminati 7 su 18. Cosa accadrebbe – ha chiesto all'Autorità il presidente della Commissione Paolo Rondelli - se dovesse capitare un incidente in acque internazionali? Il direttore tranquillizza: l'adozione delle convenzioni tutela lo Stato, spostando le responsabilità sull'armatore.