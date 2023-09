APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI Economic Forum in Polonia: San Marino partecipa con il Segretario Righi

L'Europa si prepara ai cambiamenti e delinea i suoi nuovi valori. Parte da questi presupposti la 32esima edizione dell'Economic Forum, ospitato dalla città polacca di Karpacz. Una tre giorni che attrae 5mila ospiti da oltre 70 Paesi: rappresentanti del mondo economico e della scienza, ma anche esperti e politici. Tra i temi sicurezza, ricostruzione dell'Ucraina e lotta alla disinformazione. A prendere parte ai primi panel di ieri anche il Segretario per l'Industria e il Commercio Fabio Righi, che ha portato sul palco il punto di vista di San Marino e la sua visione di sviluppo. La piccola Repubblica ancora una volta, grazie alle sue dimensioni, si propone come terreno ideale per progetti pilota volti allo sviluppo economico. "Un'occasione - commenta Righi - anche per avere incontri di alto profilo in una parte dell'Europa che registra oggi una crescita rilevante". Per il Segretario anche un bilaterale con il ministro ungherese degli Esteri e del Commercio, Péter Futsal Szijjártó. "Ci siamo confrontati nuovamente sulle opportunità di collaborazione in campo economico e non solo - conclude Righi -. E' stata un'occasione anche per presentare il percorso che San Marino sta facendo in settori nuovi e importanti come la space economy. Infine ho invitato il ministro all'evento di ottobre. Ha detto che parteciperà, anche con una delegazione di imprese ungheresi. Ritengo soddisfacente l'incontro perché ci sono le condizioni per rendere concreto il rapporto".

Nel video l'intervista a Fabio Righi, Segretario per l'Industria e il Commercio

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: