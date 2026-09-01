Edilizia sociale, cento famiglie in attesa e nessun alloggio: pronta la nuova legge

Cento famiglie che attendono un alloggio, ma il problema è che oggi immobili da assegnare non ce ne sono. È da qui che parte il confronto sulle nuove regole di edilizia sociale: una proposta di legge che, una volta approvata in via definitiva, cambierebbe i criteri per stabilire chi può accedervi. Ma per comprendere davvero la portata di questa riforma, è necessario partire da un punto fondamentale: chiarire che cosa si intenda per edilizia sociale e, soprattutto, a chi essa sia realmente destinata.

Si tratta di uno strumento pensato per rispondere a una condizione di difficoltà esclusivamente economica. È importante, quindi, non confonderla con altri interventi di carattere sociale. Il presupposto è il reale bisogno economico. E l’obiettivo è chiaramente quello di garantire un sistema equo.

Fino ad oggi, infatti, il diritto all’alloggio è stato determinato sulla base del reddito pro capite, con una soglia di accesso fissata a 11.159 euro e un limite di 15.000 euro per poter mantenere l’alloggio negli anni successivi. Un criterio apparentemente semplice e oggettivo, ma che, applicato in modo rigido, ha finito per produrre anomalie e situazioni profondamente distorsive. Il paradosso è semplice: il reddito complessivo della famiglia viene diviso per il numero dei suoi componenti. Prendiamo una famiglia di quattro persone in cui lavora un solo genitore, con uno stipendio di 44.000 euro all’anno. Dividendo questa cifra per quattro, il reddito pro capite scende al di sotto della soglia degli 11.159 euro.

Con questo sistema, dunque, anche una famiglia con un reddito complessivo non particolarmente basso può rientrare nei parametri. Al contrario, in una famiglia di tre persone in cui lavorano entrambi i genitori, anche con stipendi modesti, la somma dei due redditi, divisa per tre, può facilmente superare la soglia prevista. È proprio questa la distorsione che il nuovo sistema punta a superare: un criterio matematico che non sempre restituisce la reale condizione economica di una famiglia.

Ora la nuova legge supera questo sistema e cambia completamente paradigma: addio alle divisioni matematiche, si passa al reddito familiare complessivo. C'è anche un'altra importante novità della norma: in caso di mancata disponibilità di alloggio per i soggetti aventi i requisiti è prevista l'erogazione di un contributo di 250 euro al mese per un massimo di 12 mesi rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

Resta però il problema principale: gli alloggi disponibili sono pochi. E allora la domanda è semplice: come si può riformare il sistema delle case senza avere case da assegnare?

Nel video, l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo







