COOPERAZIONE Edilizia sociale, Pedini Amati: “Lo Stato deve rispondere”, e plaude agli aiuti dai privati Il Segretario al Turismo traccia un bilancio, nell'ambito della delega alla Cooperazione

57 convenzioni in essere, ma ben 34 domande inevase. 19 immobili assegnati in tre anni, mentre solo 2 nella passata legislatura. Non manca di rilevarlo il Segretario Pedini Amati, mentre torna sui 7 appartamenti di Fiorentino, con il via al cantiere da parte dell'AASLP. Circa 800mila euro stanziati, ma anche il contributo dei privati (105mila euro) cui plaude. “Tanto è stato fatto” – ricorda anche la Presidente della Commissione per la gestione dell'Edilizia Residenziale, Sara Toccaceli che ringrazia la Commissione Cooperazione e l'Ufficio Contabilità dello Stato. Emergenza abitativa, non solo dati: l'attenzione va al contesto sociale in cui questi nuclei vivono, ricordando il tavolo permanente con la Segreteria Sanità e i vari servizi dell'ISS - e auspicando una pianificazione che “promuova integrazione e non ghettizzazione: “Lo Stato deve dare risposte – dice Federico Pedini Amati – e sono molto contento che il mondo del privato abbia risposto in maniera solidaristica e in parte ha consentito - con un apporto di 105 mila euro, in particolare, dal mondo delle cooperative - di finire i 7 appartamenti di Fiorentino che aspettavamo da tempo. E' un risultato non scontato: quegli appartamenti sono così da 20 anni, grezzi”. Sullo sfondo, la possibilità di rientrare in possesso di immobili sui quali gravano procedure per mancato pagamento del mutuo prima casa. Richiama poi le 15 disdette verso assegnatari che hanno invece perso i requisiti: “Naturalmente questo ha scatenato molte proteste, tra le più vigorose e le meno. Ma non abbiamo fatto altro che rispettare la legge e un impegno. Perché chi non ne ha diritto, non deve rimanere”.

Nel video, l'intervista al Segretario al Turismo con delega alla Cooperazione, Federico Pedini Amati

