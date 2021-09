EDS (European Democrat Students) in udienza dai Capitani Reggenti

Chiuse le giornate di formazione per gli EDS, evento organizzato dai Giovani DC. Ieri l'udienza dai Capitani Reggenti. L'importanza della formazione per i giovani che vogliono fare politica, il ruolo dell'associazionismo nel dialogo a livello europeo. Tre giorni di lavoro per i membri dell'EDS (European Democrat Students), l'associazione studentesca del Partito Popolare Europeo che anche quest'anno hanno scelto San Marino come luogo ideale di confronto.

Dopo una giornata di dibattito sul tema della democrazia salgono a Palazzo per l'Udienza davanti ai Capi di Stato, introdotti dal Segretario agli Esteri, Luca Beccari e dagli interventi dei due Presidenti: Lorenzo Bugli per GDC e Beppe Galeo per gli EDS.

Proprio la Reggenza ha messo in evidenza come la partecipazione attiva dei giovani sia presupposto per una democrazia veramente compiuta. “Passione impegno e contributo di idee che – scrivono – è tanto più prezioso quanto più corroborato da esperienze formative di conoscenza per rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione”. Nella pandemia, la sfida della ripartenza, che deve vedere protagonisti proprio i giovani, “come occasione – dicono - per recuperare il senso più alto e nobile della politica come azione disinteressata al servizio della comunità”.