Ēlego a congresso il 31 gennaio.

Ii Direttivo di Ēlego si è riunito per fare il punto su bilancio dello Stato, sanità, denatalità e gestione della spesa pubblica. Ampio il confronto interno, con il contributo del Consigliere Giovanna Cecchetti, in vista dei lavori consiliari. Il Direttivo ha sottolineato la necessità di una strategia capace di rilanciare l’economia sammarinese, creare nuovi posti di lavoro e nuove entrate.

Il Presidente di Ēlego Paride Andreoli ha inoltre proposto l’avvio delle procedure per il Congresso Generale, fissato per sabato 31 gennaio.

