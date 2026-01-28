Ēlego a Congresso il 31 gennaio: verso il passaggio formale da movimento a partito

Nel video l'intervista al portavoce di Ēlego, Rossano Toccaceli

Ēlego – Per una Nuova Repubblica, a Congresso sabato 31 gennaio all'Hotel Regent di Domagnano. Un Congresso “all'insegna degli ideali socialisti”. Un congresso "all'insegna degli ideali socialisti", questo lo slogan, dopo sei anni dalla nascita del movimento politico che si prepara ora a costituirsi formalmente in partito, nonostante, rimarca la responsabile comunicazione, Alessia Pieroni, sia già strutturato come tale. Al centro dell'assise, l'affermazione di due valori chiave, dialogo e confronto, guardando alle nuove sfide. "Finalmente arriva il momento della maturità, - afferma il portavoce, Rossano Toccaceli - dopo un cammino di sei anni in cui passo dopo passo siamo riusciti a mantenere viva questa fiamma, siamo cresciuti poco a poco con il tempo e quindi abbiamo deciso quest'anno di arrivare al Congresso anche per creare un dialogo interno più forte, per diventare appunto anche partito, anche se eravamo già strutturati come una forma partitica, però per noi un impegno importante che poi appunto è anche un sogno di maturità, di diventare grandi, di diventare un po' adulti, ecco quindi questo è l'appuntamento che ci aspettiamo con importanza e anche con un grande momento di dibattito".

"Siamo una forza residuale in consiglio - fa notare il Consigliere indipendente in quota Ēlego, Giovanna Cecchetti - ma sia nella maggioranza sia in Aula facciamo sentire la nostra voce anche nei dossier più critici in coerenza con il programma di governo".

Sullo sfondo, il sogno dell'aggregazione delle forze socialiste e riformiste, progetto che ha visto Ēlego sin dall'inizio in prima linea, poi non andato a buon fine. “Non demordiamo – conferma il Presidente Paride Andreoli – nella volontà di ricostituire quell'area solida, riconoscibile e capace di incidere nel panorama politico e nelle scelte per il Paese”. "Quello è sempre un sogno che noi teniamo nel cassetto - ammette Toccaceli - e anche in passato siamo stati già portatori di questa cosa e verrà rilanciato con forza anche nel Congresso e quindi per noi rimane sempre un sogno quello di riunire un giorno tutti quanti". Lanciato anche un messaggio a distanza a Rete che si sta concentrando sul dialogo a sinistra. Nessuno scambio al momento con elego, ma se diventassero socialisti ci fa piacere commenta Andreoli, fino ad oggi non lo hanno dimostrato.

Tra gli ospiti del Congresso di Ēlego annunciati: una delegazione andorrana accompagnata dall'ex Primo Ministro, Jaume Bartumeu e Bobo Craxi, già Sottosegretario agli affari esteri nel secondo governo Prodi. Ci saranno i rappresentanti di partiti, sindacati e associazioni di categoria. E “non mancheranno – assicurano - spazi dedicati al coinvolgimento dei cittadini”.