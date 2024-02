Ēlego incontra Alleanza Riformista e Domani Motus Liberi Doppio confronto per il direttivo

Doppio incontro per il direttivo di Ēlego “per una Nuova Repubblica”. Una prima riunione con una delegazione di “Alleanza Riformista” è stata l'occasione per confrontarsi sull’attuale stato finanziario in cui versa il Paese e sulla necessità di intervenire sulle future scelte, sia sotto l’aspetto programmatico che quello politico. A questo seguiranno altri confronti per metter a confronto le proposte. L'incontro con i rappresentanti di “Domani MotusLiberi”, ha dato l’opportunità agli incaricati di Ēlego di approfondire i vari temi che il Movimento ha portato avanti in questi anni in aula Consiliare e di ragionare sulle difficoltà che San Marino di oggi si trova di fronte, sia sotto l’aspetto finanziario che economico e sociale.

