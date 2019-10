Elego si presenta agli elettori: movimento "per una Nuova Repubblica"

La nuova formazione politica Elego si presenta agli elettori in vista del voto di dicembre. "Per una Nuova Repubblica", è lo slogan scelto dal movimento che ha radunato simpatizzanti e sostenitori al Grand Hotel Primavera a Borgo Maggiore. Portavoce è Francesco Morganti. Fanno parte di Elego, tra gli altri, i consiglieri Tony Margiotta e Giovanna Cecchetti. Si tratta di una nuova forza che "affonda le sue radici in tradizioni politiche ben determinate - ha sottolineato Morganti - ma completamente nuova per metodo, dinamiche e progettualità, svincolata da nomi e logiche di appartenenza". Poi l'auspicio di tornare a una "politica del confronto" e a un dialogo con cittadini e società. Durante la presentazione sono stati letti messaggi di saluto di alcune formazioni politiche italiane.

