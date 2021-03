Elementari Città: RF critica il Governo e chiede l'avvio di una “discussione sincera e costruttiva”

Sulla questione del possibile trasferimento delle elementari del plesso di Cà Caccio, a Murata, interviene Repubblica Futura, che lamenta la mancata attivazione di un dibattito e parla di “legge del contrappasso”. Dito puntato, infatti, contro il Segretario Belluzzi, ed alcuni esponenti di NPR, per le critiche all'allora Segretario di Stato Podeschi. In una nota, peraltro, si rimarca come nella scorsa legislatura, “per scelta del Governo”, i plessi non furono mai chiusi. Venne fatta “una battaglia sul nulla”, insomma, secondo RF, “aizzando insegnanti e genitori”. Si sottolinea poi come i numeri di oggi sul calo delle nascite siano “noti almeno dal 2016”; da qui la richiesta al Segretario all'Istruzione di “avere i dati aggiornati delle future iscrizioni ai vari ordini scolastici, e di avviare una discussione sincera e costruttiva sul tema”. Infine una riflessione proprio sulla bassa natalità: “si continua a non considerare – scrive RF – che il nostro sistema sociale ed economico non tutela a sufficienza le coppie che vogliono avere dei figli”.