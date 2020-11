ELEZIONI AMMINISTRATIVE Elena Tonnini: il voto si svolgerà “in assoluta sicurezza” Domenica si vota per il rinnovo delle Giunte di Castello. Il Segretario di Stato agli Interni invita tutti alle urne. Domani giornata di silenzio

Una tornata dai tratti inediti, e non solo per le cautele dovute alla pandemia. Domenica infatti, per la prima volta, saranno chiamati alle urne anche cittadini stranieri residenti da almeno 10 anni. 15, in totale, le liste in lizza. Dal Segretario agli Interni un ringraziamento a coloro che si sono candidati, mostrando così uno spiccato senso civico. “E' stata una bella campagna”, afferma Elena Tonnini, che invita tutti alle urne; il voto – aggiunge - si svolgerà “in assoluta sicurezza”.

Andare al voto – sottolinea – sarà particolarmente importante, poiché nei Castelli dove vi è un'unica lista sarà necessaria un'affluenza del 35% degli aventi diritto. Domani sarà giorno di silenzio; oggi erano invece previsti gli incontri pubblici di chiusura della campagna per alcune liste. Non si terranno, quantomeno non in presenza. Il nuovo decreto “anti-covid” ha infatti disposto la sospensione dei comizi elettorali, nell'ottica di evitare assembramenti.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Nel servizio l'intervista a Elena Tonnini – Segretario di Stato Interni



I più letti della settimana: