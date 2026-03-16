Eletti i Capitani Reggenti per il prossimo semestre: saranno Alice Mina e Vladimiro Selva

Alice Mina e Vladimiro Selva

Alice Mina è nata a Borgo Maggiore e compirà 39 anni il 22 aprile. Dopo la Laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche con specializzazione in Studi Europei, diventa responsabile della sede sammarinese di un gruppo internazionale nel settore dell’aviazione civile. Si iscrive al Pdcs nel 2009 e l'anno successivo inizia il proprio impegno politico nel direttivo della sezione di Serravalle e nei Giovani Democratico Cristiani. Dal 2010 è membro del Consiglio Centrale di cui, da dicembre dell'anno scorso, ricopre il ruolo di Presidente. Dal 2012 fa parte della Direzione del partito. Dopo l'esperienza come Segretario Particolare presso la Segreteria di Stato per il Turismo dal 2013 al 2016, entra per la prima volta in Consiglio nel 2019, per poi essere rieletta alle elezioni politiche a giugno 2024. Attualmente è membro della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri e della Delegazione presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Oltre all'interesse per la politica, fin dai banchi di scuola, ama viaggiare e scoprire culture diverse. E con il marito Andrea condivide la passione per le immersioni subacquee. Sale alla Suprema Magistratura per la prima volta.

Prima Reggenza anche per Vladimiro Selva. Classe 1970, dopo gli studi all’ITIS di Rimini si laurea in Ingegneria civile all’Università di Bologna. Lavora come esperto di progettazione nell’Ufficio omonimo – dal 2020 parte dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici – occupandosi di numerose opere pubbliche. In passato è stato Coordinatore del Dipartimento per il Territorio, ha diretto l’Ispettorato di controllo per il Territorio e l’Ufficio Progettazione. L’impegno politico nasce nella Giunta di Castello di Acquaviva e prosegue con iniziative su tutela ambientale e riforma elettorale. Entra per la prima volta in Consiglio Grande e Generale nel 2012. Non si ripresenta alle successive elezioni mentre viene rieletto nel 2019 e nel 2024 nelle fila di Libera. Padre di due figli, Giada e Samuele, e nonno di una nipotina, convive con la compagna Alberta Serra. Appassionato di sport, ha giocato a calcio a livello dilettantistico sia nel Campionato sammarinese che in Italia, ed è da circa quindici anni allenatore della squadra della Federazione Sammarinese Sport Speciali; pratica anche vela nella classe Tornado, partecipando a competizioni internazionali con il fratello e il figlio.



L'annuncio dal balcone di Palazzo Pubblico









