CAPITANI REGGENTI ELETTI Eletti i Capitani Reggenti per il prossimo semestre: saranno Denise Bronzetti e Italo Righi L'annuncio, da Palazzo, da parte del Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi. Le schede dei Capitani Reggenti eletti

Denise Bronzetti ha 52 anni, è sposata e madre di due figli. Dopo la maturità linguistica inizia l'attività nel privato per poi passare nel settore pubblico. Ricopre da diversi anni il ruolo di esperto amministrativo presso l’Ufficio Politiche Attive del Lavoro. Dal 1999 al 2002 è funzionario sindacale FUPI – CsdL e membro del Consiglio Direttivo Confederale. Il suo impegno in politica inizia presto: a 15 anni aderisce al Movimento Giovanile del Partito Socialista Sammarinese e nel 2006 entra per la prima volta in Consiglio Grande e Generale. Da allora viene riconfermata in tutte le legislature successive. Il 9 giugno è eletta nelle fila di Alleanza Riformista, di cui è tra i fondatori. E' Presidente della Commissione Consiliare Permanente IV^ e membro della Commissione Consiliare Speciale per le Riforme Istituzionali e della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. Fa anche parte del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare. Ama la lettura, lo sport e i viaggi ma la sua passione più grande - sottolinea - sono i suoi figli. Sale alla Suprema Magistratura per la seconda volta: è stata Capitano Reggente nel semestre 1° ottobre 2012 – 1° aprile 2013.



Seconda Reggenza anche per Italo Righi: il consigliere designato dal Pdcs è infatti salito sullo scranno più alto della Repubblica nel semestre 1° aprile - 1° Ottobre 2012. Nato a Sassofeltrio 66 anni fa, è sposato, padre di tre figli e nonno orgoglioso di 5 nipoti a cui dedica tutto il suo tempo libero. Dopo il diploma ha lavorato per 33 anni come istruttore di scuola guida a San Marino e da quest'anno si gode la pensione. E' iscritto al PDCS dal 1985 nella sezione di Montegiardino, ci cui è stato consigliere di giunta per dieci anni e poi Capitano di Castello per due mandati, dal 1997 al 2008, anno in cui viene eletto per la prima volta in Consiglio Grande e Generale. Siede nel parlamento sammarinese fino al 2016 per poi venire rieletto nelle elezioni politiche del 2019, riconfermato nella tornata del 9 giugno. E' membro del Consiglio Centrale del Pdcs, del Consiglio dei XII e delle Commissioni Affari Interni ed Affari Esteri. Nel 1997 ha fondato il Gruppo Arti e Mestieri di Montegiardino che con rievocazioni storiche tiene vive le antiche tradizioni, patrimonio culturale inestimabile che racconta storia, creatività e abilità di un tempo passato.

