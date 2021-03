I NUOVI CAPI DI STATO Eletti i Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile - 1° ottobre Sono Gian Carlo Venturini (Pdcs) che ricopre l'incarico per la seconda volta e Marco Nicolini (Rete)

Segretario della Democrazia Cristiana, confermato per un secondo mandato consecutivo al XXI Congresso dello scorso ottobre, Gian Carlo Venturini, 59 anni, due figli, è già stato una volta Capitano Reggente nel semestre 1° ottobre 1996 – 1° aprile 1997. Iscritto al Pdcs dal 1986, dopo essere stato Capitano di Castello di Borgo Maggiore, dal 1989 al 1991, è entrato in Consiglio nel 1993 e da allora è stato sempre rieletto ottenendo grande consenso popolare. Dipendente dell'Istituto Sicurezza Sociale, con diploma in tecnico di laboratorio conseguito nel 1984 all'Università di Urbino, da quando è in politica è stato quasi totalmente assorbito dagli impegni di partito e di Governo. Nelle varie legislature che si sono succedute è stato Segretario di Stato alla Sanità, Segretario di Stato al Lavoro, per due volte Segretario di Stato al Territorio ed anche Segretario di Stato agli Interni e alla Giustizia. Oltre agli incarichi di Governo è stato membro di diverse commissioni consiliari permanenti, del Consiglio dei XII e del Gruppo Nazionale presso l'Unione Parlamentare. Nel suo curriculum anche la Presidenza, fino al 2001, della Federazione Lotta, Pesi, Judo e Discipline Associate.

Alla seconda legislatura in Consiglio Grande e Generale nelle file del Movimento Rete, Marco Nicolini, classe 1970, è nato a Padova e vive a San Marino dal 1999. E' presidente della delegazione sammarinese all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Laureato in lingue e letterature straniere all'Università di Urbino Carlo Bo ha avuto diverse esperienze lavorative all'estero in ambito turistico mentre da quando si è stabilito in Repubblica ha lavorato in due società finanziarie e in un istituto bancario. Da sempre appassionato di sport, può vantare un titolo italiano di kayak, specialità olimpica, pratica windsurf ed ha calcato anche il ring combattendo nella categoria mediomassimi. Cura una seguitissima pagina facebook - “nicolini racconta di pugili” - con ben 100mila iscritti. Ha anche pubblicato un libro di letteratura pugilistica e più recentemente un'antologia di racconti. E' sposato e padre di due figli. Molto attaccato alla famiglia, ha anche un grande amore per gli animali: negli anni ha adottato due cani randagi e un gran numero di gatti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: