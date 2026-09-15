Eletti i nuovi Capitani Reggenti: Gerardo Giovagnoli e William Casali
Come da tradizione l'annuncio dal balcone di Palazzo Pubblico da parte del Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi
L'annuncio dei nuovi Capitani Reggenti dal balcone di Palazzo Pubblico.
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