Eletti i nuovi Capitani Reggenti: i profili di Alessandro Scarano e Adele Tonnini

Alessandro Scarano e Adele Tonnini

Alessandro Scarano ha 39 anni ed è iscritto al Pdcs dal 2002. Laureato in Giurisprudenza all'università di Bologna, esercita la professione di Avvocato e Notaio. È stato Membro del Comitato Esecutivo dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima e membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. È da sempre legato alla Società Unione Mutuo Soccorso di cui ha ricoperto la carica di Segretario e Vice-Presidente. È stato anche Vice-Presidente della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – S.U.M.S. Entra per la prima volta in Consiglio nel 2008. Eletto alle ultime elezioni politiche, è membro delle Commissioni Affari Esteri ed Interni. È appassionato di viaggi, arte e archeologia. Ha praticato equitazione a livello agonistico vincendo il campionato sammarinese. Sale alla Suprema Magistratura per la prima volta.

Prima Reggenza anche per Adele Tonnini. Nata nel 77, si dedica agli studi artistici, diplomandosi all'Istituto statale d’Arte di Urbino e specializzandosi in legatoria e restauro del libro antico. Sempre ad Urbino prosegue gli studi universitari in conservazione dei beni culturali. Dal 2001 al 2014 può dedicarsi alla sua materia, come titolare di un'attività artigianale di legatoria. Nel 2012 inizia l'impegno politico con il movimento Rete e nel 2019 entra per la prima volta in Consiglio. È delegata per San Marino presso la PAM e membro della Commissione permanente Giustizia. Vive l'esperienza politica in Rete con la sorella Elena, Segretario agli Interni. Da sempre interessata ai temi ambientali, adora gli animali e ha tra i suoi hobby pittura, viaggi e motori, passione di famiglia che condivide con il marito. Segue inoltre il trial: nel 2010 è stata tra gli organizzatori del mondiale a San Marino.

Guarda l'annuncio dal balcone di Palazzo Pubblico