Eletti i nuovi Capitani Reggenti: i profili di Maria Luisa Berti e di Manuel Ciavatta

Oggi, 16 settembre, il Consiglio Grande e Generale ha eletto Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta a Capitani Reggenti per il semestre 1° ottobre 2022 - 1° aprile 2023. I profili degli eletti:

Maria Luisa Berti

Per la seconda volta, Maria Luisa Berti sale alla più alta carica istituzionale: già Capitano Reggente nel semestre 1° aprile – 1° ottobre 2011. 50 anni, laureata in legge, esercita la professione di avvocato e notaio. Una lunga storia di partecipazione politica: era il 1989 quando entrava nel Partito Democratico Cristiano Sammarinese, attiva già nel Movimento Giovanile, assumendo anche la direzione del periodico “Azione”. Di lunga data il percorso nell'attività parlamentare: membro del Consiglio Grande e Generale per la DC nella XXV legislatura; nel 2006 è tra i fondatori di “Noi Sammarinesi” e torna così a sedere in Aula nella XXVII e nella XXVIII legislatura. In Consiglio Grande e Generale nella attuale legislatura, con la lista 'Noi per la Repubblica', vanta una ampia partecipazione agli organismi istituzionali: membro della Commissione Esteri, della Commissione Sanità, nonché della Delegazione sammarinese all'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Durante il suo primo Semestre Reggenziale, viene insignita di Gran Croce dell’Ordine di San Gregorio Magno.

Manuel Ciavatta

Sale alla suprema magistratura per la prima volta, Manuel Ciavatta. 45 anni, sposato, è docente alle Scuole Medie e al Centro di Formazione Professionale, con un percorso maturato dopo aver conseguito la laurea in ingegneria civile, ma anche il Baccelierato in Sacra Teologia. Passione per l'insegnamento e l'educazione, cui affianca l'impegno politico, con la militanza nel Partito Democratico Cristiano Sammarinese, di cui attualmente è vice-Segretario politico. Siede in Consiglio Grande e Generale nella XXVIII, per poi essere rieletto - sempre nelle fila della DC - nella legislatura in corso. Impegno istituzionale in diversi organismi, attualmente è membro della della Commissione Consiliare Affari Esteri. Associato all'Azione Cattolica di San Marino-Montefeltro, è molto attivo nel mondo del volontariato e nell'associazionismo. Aderisce all'Associazione Carità senza Confini, esperienza che lo ha portato a svolgere attività umanitarie in Africa; è iscritto alle Associazioni AVVSO (Volontari Sangue e Organi) e ASLEM (per la Lotta contro le Leucemie ed Emopatie Maligne).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: