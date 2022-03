Eletti i nuovi Capitani Reggenti: i profili di Oscar Mina e Paolo Rondelli

Nel video l'annuncio della Reggenza. In videogallery i profili di Oscar Mina e Paolo Rondelli

Oggi 18 marzo, il Consiglio Grande e Generale ha eletto Oscar Mina e Paolo Rondelli, nuovi Capitani Reggenti per il semestre 1 aprile - 1 ottobre 2022.

I profili degli eletti:

Già Capitano Reggente nel semestre 1° aprile – 1° ottobre 2009, Oscar Mina è nato il 24 settembre 1958. Celibe, risiede a Serravalle. Perito Industriale in forza all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi prima come tecnico - dal 1979 al 1992 - poi come Capo Servizio fino al 2019, anno del suo pensionamento. Iscritto dal 1998 al Partito Democratico Cristiano Sammarinese, è attualmente membro del Consiglio Centrale e della Direzione Dc. Sotto il profilo istituzionale, a partire dal giugno 2006 entra in Consiglio Grande e Generale nella compagine democratico cristiano, di cui è stato Vice Capo gruppo consiliare dal 2008 al 2016. Membro negli anni di diverse Commissioni consiliari, tra cui Finanze, Interparlamentare, Affari di Giustizia ma tra gli impegni più intensi e duraturi figura quello presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE di cui ora è Capo delegazione per San Marino, nonché dal 2020 Rappresentante Speciale per la Disinformazione e la Propaganda. Presiede in questa legislatura anche la Commissione consiliare permanente Sanità e Territorio. Un ruolo attivo, il suo, anche nella Conferenza dei Piccoli Stati, sia come Capo Delegazione nel 2015 in rappresentanza dei Presidenti dei Parlamenti nel Principato di Monaco , sia come componente la delegazione nel 2018 in Liechtenstein. Ama lo sport e pratica calcio, ciclismo, sci e windsurf. Guarda la scheda di Oscar Mina.









Sale per la prima volta alla Suprema Magistratura, Paolo Rondelli. È nato a San Marino il 17 giugno 1963. Celibe, attualmente è Direttore degli Istituti Culturali. Vanta una lunga carriera diplomatica in qualità di Ambasciatore negli Stati Uniti dal 2007 al 2016, e a seguire come Ambasciatore all'Unesco fino al 2019. A dicembre dello stesso anno – concluso il percorso diplomatico – si candida alle elezioni politiche ed entra in Consiglio Grande e Generale tra le fila del Movimento Rete: nella legislatura in corso è Presidente della Commissione consiliare permanente Affari Esteri e membro della Delegazione presso l'Assemblea Parlamentare OSCE e all'Unione Interparlamentare. A fine anni '90 un breve trascorso socialista sfociato nella candidatura per il Psd alle elezioni del 2006. Quattro lauree, - ingegneria chimica, scienze storiche, scienze del libro e del documento, culture e tecniche del costume e della moda - vari master e corsi di perfezionamento; è autore anche di testi teatrali e di due libri. Tra le onorificenze ricevute quella di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ama la lettura, il cinema, il teatro, l'arte, la ceramica tradizionale sammarinese, l'opera lirica. Da decenni si occupa di diritti di genere, pari opportunità, lotta alle discriminazioni in particolare legate all'orientamento sessuale. È iscritto all'Arcigay di Rimini, per cui ha ricoperto dal 2018 al 2021 la carica di Vice Presidente. Guarda la scheda di Paolo Rondelli.