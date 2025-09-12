Elezione Giunte di Castello, prima riunione della Commissione Elettorale

Primo passo ufficiale verso il voto del 23 novembre, prima riunione per la Commissione Elettorale, presieduta dal Segretario agli Interni Andrea Belluzzi, alla presenza del Capo dell'Ufficio Elettorale, Maria Laura Marinozzi. Si aggiorna il corpo elettorale: un totale generale di 38932 elettori (17926 maschi; 21006 femmine). Il dato comprende gli elettori esteri (sono 15336) che – ricordiamo - non voteranno per l'elezione delle Giunte di Castello.
Alle urne andranno così i soli interni che, al 12 settembre 2025, ammontano a 23596 aventi diritto (11305 maschi; 12291 femmine). Accanto alle liste elettorali ordinarie, aggiornate anche le liste aggiunte, quelle che – sulla base della legge 158 del 2020 – contengono i residenti sul Titano, con cittadinanza diversa da quella sammarinese, ammessi al voto già dalla scorsa tornata di amministrative. Sono 3211 persone (1799 uomini; 1412 donne). Altri punti all'ordine del giorno: deliberato il mantenimento degli spazi di propaganda previsti; così come è stato confermato l'utilizzo del modello di scheda unica utilizzato nel 2020.
Iter avviato, prossima riunione della Commissione Elettorale, già fissata per il 15 ottobre.