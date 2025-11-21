Elezione Giunte, ultimo giorno di campagna elettorale

Si avvicina la chiamata alle urne per i 26.649 elettori - un dato che include anche i 3.145 residenti sul Titano da oltre 10 anni - al voto per il rinnovo delle Giunte. Domenica 23, i seggi saranno aperti dalle 7 alle 20 (il Seggio speciale all'Ospedale, per i soli degenti, dalle 7 alle 17). 9 Castelli, 11 liste, con una sfida a due solo a San Marino Città e a Domagnano. Complessivamente 104 aspiranti membri di Giunta. Nelle amministrazioni con più di 2.500 abitanti – Borgo Maggiore, Città, Domagnano, Fiorentino e Serravalle – siederanno 7 membri accanto al capitano; 5 consiglieri, invece, nelle amministrazioni con popolazione inferiore. Per la prima volta, un gruppo di monitoraggio del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa seguirà le procedure elettorali. Alla vigilia del voto terranno una serie di confronti: con la delegazione sammarinese presso l'organismo, con la Commissione elettorale, con gli stessi candidati, con i rappresentanti dei media, naturalmente, con il Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi. Proprio Belluzzi in queste ore è tornato a lanciare un appello alla partecipazione. Le Giunte – dice - sono il pilastro per l'efficienza dei servizi e la vivibilità dei nostri territori e recarsi alle urne si configura come un dovere civico primario per il bene della comunità". Ricorda che nei 7 Castelli che vedono una sola lista in corsa, la vera sfida non è tra candidati, bensì contro l'astensionismo, laddove il mancato raggiungimento della soglia del 35% di partecipazione renderebbe il voto nullo, portando a ripetere la tornata elettorale, con un significativo aggravio di costi”.

Battute finali di campagna elettorale anche su San Marino RTV con questa sera (venerdì 21 novembre) l'approfondimento nello Speciale Elezioni, alle 21.00, seguito dall'Appello al Voto da parte dei Capitani candidati, alle 22.30. Domenica 23 novembre, dalle 21, la diretta per seguire spoglio e risultati del voto.







