Elezione Reggenza, NpR e Dc: ultime riflessioni sulla scelta dei rispettivi candidati.

Verso l'elezione dei prossimi Capitani Reggenti, che per il semestre ottobre 2021 – aprile 2022 saranno in quota Pdcs – Npr. Questa sera nel corso della riunione pre-consiliare di Noi per la Repubblica dovrebbe scaturire il nome definitivo del candidato. Al momento pare se la giochino Gian Nicola Berti e Giacomo Simoncini. Possibile outsider Matteo Rossi. Anche in casa Dc proprio questa sera verranno sciolte le riserve. Tra i nomi che circolano con maggior insistenza, il favorito è Pasquale Valentini, ma troviamo anche Oscar Mina, Manuel Ciavatta e Francesco Mussoni.

