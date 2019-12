Elezioni 2019: gli appuntamenti di San Marino RTV nella giornata del voto

Domenica i cittadini sono chiamati al voto. Nel silenzio elettorale è vietata qualsiasi attività di propaganda e ogni forma di pubblicità in spazi esterni. Vale per tutte le forme di comunicazione: carta stampata, radio e tv, nonché il web. Le violazioni sono punite penalmente. Le urne saranno aperte dalle 7 di mattina alle 20 di sera. Sono 34.551 gli aventi diritto al voto, 15.581 maschi e 18.930 femmine. Gli elettori interni sono 22.720. San Marino RTV coprirà la giornata con aggiornamenti sul web fin dalla mattina e la sera lunga diretta, a partire dalle 21, con in studio il Direttore Carlo Romeo e i rappresentanti delle liste. Previsti inoltre collegamenti dalla Parva Domus e dalle sedi dei partiti.