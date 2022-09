Elezioni 25 settembre: Elia Rossi incontra associazioni sindacali e di categoria di San Marino

Elezioni 25 settembre: Elia Rossi incontra associazioni sindacali e di categoria di San Marino.

Nuovi appuntamenti per la campagna elettorale di Elia Rossi, sammarinese candidato per la Camera nella circoscrizione Estero-Europa. Nei giorni scorsi Rossi ha incontrato alcune associazioni sindacali e di categoria della Repubblica. Confronti che seguono quelli già avvenuti con i partiti. Al centro il progetto politico del candidato che, afferma, "non può e non deve essere ricondotto alle ambizioni personali ma che deve essere compreso, nel suo valore, dai cittadini italiani residenti nella Repubblica di San Marino che avranno la grande occasione di eleggere in Parlamento un uomo del territorio attento alle problematiche locali".

