#ELEZIONIRSM2024 Elezioni 9 giugno: Motus e Libera/PS hanno presentato alla cittadinanza candidati e programmi Ieri il via ufficiale di campagna elettorale per altre due Liste. DML correrà in solitaria; Libera e Partito Socialista in coalizione con PSD

Una costante l'alta partecipazione alle aperture ufficiali di questa campagna elettorale. Grande entusiasmo – si sottolinea in casa Libera-Partito Socialista – alla serata di presentazione dei 52 candidati della Lista. Posto l'accento sulla presenza di “diversi volti giovani”. Alla Sala Montelupo di Domagnano si è poi rimarcato come il leitmotif sia dare continuità al lavoro di “pungolo” e di opposizione fatto in questi anni. Adesso – è stato detto – tutti propongono soluzioni a problemi di cui mai si sono occupati: dall'emergenza casa alla sanità, alla moralità della politica; quanto a noi alimentiamo con forza le nostre “grandi battaglie”.

Ieri anche l'avvio di campagna elettorale di Domani Motus Liberi; “platea gremita” al Teatro Titano. Presentata la squadra di 42 candidati, provenienti da ogni ambito sociale; “in lista anche giovanissimi”. Entusiasmo, concretezza e spirito di servizio, le parole d'ordine. Momento topico la sottoscrizione dell'”accordo con i cittadini”: l'impegno a realizzare il programma per la “San Marino di Domani”. Documento in 15 punti in continuità – è stato detto - con l'impostazione di “Partito del fare”; pronto ad assumersi responsabilità di governo.

