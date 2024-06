#ELEZIONIRSM2024 Elezioni a San Marino: affluenza definitiva al 50,70% -5,03% rispetto al 2019. Lo sbarramento è di circa 972 voti

Elezioni a San Marino: affluenza definitiva al 50,70%.

Rilevata l'affluenza definitiva alle elezioni politiche a San Marino. L'ultima rilevazione, quella delle 20.00 indica che si sono recati alle urne il 50,70% degli aventi diritto, pari a 38.338 elettori, di cui il 76,98% di elettori interni e il 9,73% di elettori esteri.

La flessione rispetto alle passate elezioni del 2019 è del -5,03%.

Il Castello con la maggiore affluenza registrata è quello di Montegiardino con il 83,43% mentre fanalino di coda Serravalle con il 75,43% . L'unico Castello in cui si registra un aumento dei votanti rispetto al 2019 è Chiesanuova.

Lo sbarramento è di circa 972 voti se tutti i voti saranno considerati validi. Nel 2019 era 899.

Dalle 21.30 la diretta su San Marino Rtv con tutti i risultati definitivi.

