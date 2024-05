#ELEZIONIRSM2024 Elezioni: accuse incrociate tra partiti, mentre va avanti la macchina organizzativa La Commissione Elettorale analizzerà, tra gli altri temi, la questione del potenziamento della macchina organizzativa in vista delle richieste di documenti dai neo-sammarinesi residenti all'estero

La data del voto si avvicina e, per lunedì 27 maggio, in programma due nuovi passaggi istituzionali. Si riunirà, anticipatamente, la Commissione Elettorale che analizzerà, tra gli altri temi, la questione del potenziamento della macchina organizzativa in vista delle richieste di documenti dai neo-sammarinesi residenti all'estero, per consentire loro di votare. Sempre lunedì scadrà il termine per richiedere il voto domiciliare.

Mentre gli step proseguono, il dibattito politico torna ad accendersi. Libera e Ps si focalizzano sulla sanità, parlando di un Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale “nella confusione più totale”, con un atto organizzativo “prodotto fuori tempo massimo” e “che si è prestato a legittimare le logiche clientelari della Democrazia Cristiana”. Alleanza Riformista torna invece sui temi giudiziari e accusa Repubblica Futura di un “silenzio assordante” in merito alla condanna di Daniele Guidi, ex direttore di Banca CIS. AR esorta, tra le righe, ad agire per “recuperare il maltolto sottratto ai sammarinesi”.

Rf si concentra sulla rotatoria dei Tavolucci. E, in sostanza, accusa il Segretario al Territorio di aver “inaugurato in pompa magna” una scultura nell'area sabato 25 maggio ma di essersi giustificato, in passato, sostenendo che la rotatoria fosse stata approvata nella precedente legislatura. Economia per Domani Motus Liberi. Gli interventi su cui Anis chiede “coraggio – scrive - potevano essere in gran parte realizzati”. I progetti promossi dal partito sono stati “sabotati e rallentati – rimarca - dai partiti di maggioranza”. Da qui l'invito a impegnarsi per lo sviluppo.

