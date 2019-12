Elezioni: affluenza in calo. Maglia nera a Città. Si attende la chiusura dei seggi

Il dato non è ancora definitivo. Solo dopo la chiusura dei seggi si saprà, con certezza, se è confermato il trend in calo. La lunga giornata delle elezioni si è aperta alle 7.

I Capitani Reggenti hanno votato in mattinata. Alle 10 Sua Eccellenza Luca Boschi si è recato nel seggio allestito nella scuola elementare di Borgo Maggiore dove è stato salutato dal presidente e dagli scrutatori, dopodiché ha posto la propria scheda nell'urna, mentre Mariella Mularoni, ha esercitato il proprio diritto/dovere alle 11.30 nel seggio della scuola media a Fonte dell'Ovo in Città, accolta dai presenti, scrutatori e cittadini. Proprio ieri, nel messaggio della vigilia, i Capi di Stato lanciavano l'appello alla partecipazione, confidando nello spirito civico dei sammarinesi.

A mezzogiorno, però, nel raffronto con le politiche del 2016 già a suo tempo in calo rispetto al 2012, risultava aver votato solo il 21,19% degli aventi diritto: 1,24% in meno degli interni e 1,91% degli esteri. E se Città e Domagnano si confermavano i castelli più 'pigri' mentre Faetano e Chiesanuova i più 'virtuosi', il dato delle 15 estendeva il segno meno a tutti e 9, con un'affluenza in calo del 2,68% rispetto a tre anni fa. Ad influire i seggi interni, con - 2,72% dei votanti, mentre gli Esteri si attestavano a -2,42%. Chi, guardando alla bella giornata di sole, confida nel recupero al calar della sera, viene presto smentito.

Alle 17 l'affluenza scende ancora attestandosi al 45,06% con un -3,96% rispetto al 2016. Hanno votato il 64,16% degli interni e l'8,25% degli esteri. La flessione più marcata nei seggi dei residenti in territorio, con un -4,30% contro il 3,15% degli esteri. E' Faetano il Castello dove si è votato di più. La maglia nera va invece a Città con un -6,11%.