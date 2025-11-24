Elezioni amministrative a San Marino: definiti tutti i Capitani di Castello, attesa per la composizione delle Giunte

Dopo i risultati definitivi delle elezioni amministrative della Repubblica di San Marino - arrivati poco dopo le 23:00 di ieri sera - , è atteso per oggi lo scrutinio dei voti di lista, che determineranno la composizione completa delle Giunte di Castello, chiudendo una tornata elettorale che ha visto conferme importanti e alcune novità nelle sedi di Castello.

Conferme e nuovi mandati

Tra le liste uniche, vengono riconfermati per il terzo mandato Giacomo Rinaldi a Montegiardino e Marino Rosti a Chiesanuova. Secondo mandato invece per Giorgio Moroni a Faetano e Enzo Semprini ad Acquaviva.

Debuttano nel ruolo di Capitano di Castello:

Marco Gattei a Fiorentino,

Andrea Crescentini a Serravalle,

Matteo Sartini a Borgo Maggiore.

I Castelli con competizione a due liste

A Domagnano la sfida è stata serratissima: Roberta Cecchini conquista il mandato superando Alberto Lazzari per soli 10 voti. L’esiguo margine e il 6,66% di schede bianche e nulle rendono probabili ulteriori verifiche scheda per scheda.

A San Marino Città arriva invece una conferma netta: Alberto Simoncini resta Capitano con il 59,89% delle preferenze, battendo il concorrente Alessandro Bronzetti, fermo al 40,11%.







