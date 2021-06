Elezioni Armenia: Giovagnoli e Muratori tra gli osservatori

Consiglieri Michele Muratori e Gerardo Giovagnoli, rispettivamente per l'OSCE e l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, tra gli 80 osservatori che in Armenia seguono il Monitoraggio Elettorale in occasione delle Elezioni Parlamentari anticipate di domenica 20 giugno. Innanzitutto il briefing preparatorio all'appuntamento con le urne di domenica, poi le consuete procedure di osservazione, inclusa l'analisi degli impegni democratici, e il corretto svolgimento della campagna elettorale, anche nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

Per la schiera di osservatori internazionali, di cui fanno parte i Consiglieri sammarinesi Muratori e Giovagnoli, il compito di valutare le condizioni del paese e quelle specifiche della legge elettorale e del contesto politico. “Contesto – spiegano – che è quello di un paese giunto ad elezioni anticipate con un quadro di 25 tra partiti e coalizioni pronti a contendersi i 101 seggi parlamentari ed i 2.583.000 voti degli aventi diritto. Sullo sfondo il conflitto sanguinoso con l’Azerbaijan per il Nagorno Karabakh. Elezioni che si prefigurano, dunque, come “un test particolarmente delicato per il futuro dell'Armenia”.

Nel video gli interventi di Michele Muratori e Gerardo Giovagnoli