Elezioni, da Pasquale Valentini (PDCS) appello alla partecipazione Valentini: "La democrazia non si esaurisce nell'elezione, ma va praticata come modalità di governo". "La non partecipazione comporta che qualcun altro occupi quello spazio e, in genere, lo occupa chi del potere vuol fare un uso non sempre appropriato”

Lo ha già dichiarato: dopo 37 anni di presenza in Aula come consigliere per la Dc e con numerosi incarichi di Governo, non correrà alle prossime elezioni. E proprio l'appuntamento con il voto diviene occasione per un invito alla riflessione su un fattore che definisce “fondamento della democrazia rappresentativa e che dovrebbe essere alla base del metodo di ogni azione di Governo”, in un appello che suona duplice, alla politica e alla cittadinanza:

“Da un lato – dice Pasquale Valentini - ricordare alle forze politiche, ai candidati, che la democrazia non si esaurisce nell'elezione, ma con l'elezione uno si impegna a fare in modo che la democrazia sia una modalità di governo, cioè, la modalità con la quale si chiede ai cittadini di partecipare al governo del Paese. Dall'altro, perché la disaffezione alla politica non porti i cittadini a disinteressarsi, a non partecipare. La non partecipazione comporta che qualche d'un altro occupi quello spazio e, in genere, lo occupa chi del potere vuol farne un uso non sempre appropriato”.

Richiama la lectio di Giuliano Amato sulla 'democrazia difficile', “in un contesto sociale in cui le vite sono sempre più individualizzate”. E la preoccupazione per gli effetti che la disaffezione alla politica può generare, diviene un invito alla partecipazione ancor più forte considerando il momento storico.

“Ci sono scelte da fare, prosegue Valentini, sfide da affrontare - come quella di un Paese che non fa più figli - che hanno bisogno, non solo di un aspetto organizzativo, ma hanno bisogno di una spinta ideale. Hanno bisogno di qualcosa che tenga insieme le persone, di una ragione per impegnarsi e per far sì che quella ricerca del bene comune sia una cosa una conquista comune, non semplicemente una sfida di qualcuno”.

Nel video, l'intervista a Pasquale Valentini

