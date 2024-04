Elezioni: Dc al lavoro sul programma, riunita la Direzione

Le alleanze in vista delle elezioni del 9 giugno devono ancora essere definite, ma le forze politiche proseguono con i confronti. Nella serata di martedì 9 aprile si è svolta la Direzione della Democrazia Cristiana, durante la quale il partito ha fatto il punto sugli incontri già avuti con le altre forze politiche. Il Pdcs, infatti, in questi giorni è stato impegnato in una serie di confronti ad ampio raggio alla ricerca di eventuali intese.

In questa fase, il partito di via delle Scalette fa sapere di "lavorare alacremente alla stesura del programma". Prosegue la collaborazione tra Dc e Alleanza Riformista. Il Pdcs esprime poi soddisfazione per quelli che definisce "ottimi risultati" sul piano economico così come evidenziato dal Fondo Monetario, per quanto concerne la riduzione del debito, la gestione degli Npl fino ai dati positivi sull'occupazione. Entro fine aprile si dovranno presentare liste e coalizioni, ma i ben informati spiegano che entro questa settimana lo scenario sarà già più chiaro.

