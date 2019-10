Elezioni di dicembre: gli Interni informano sulle scadenze

Dalla Segreteria Interni le prime scadenze ed adempimenti in vista delle elezioni di domenica 8 dicembre. A mezzogiorno del 29 ottobre scadrà il termine per la presentazione delle liste dei candidati e deposito delle dichiarazioni di costituzione di coalizione, dei programmi di governo e di copia della dichiarazione dei redditi dei candidati e partecipazioni societarie. Il 2 novembre, sempre alle ore 12,00, il termine ultimo per la presentazione da parte di ciascuna lista non coalizzata o da parte della coalizione di liste, della dichiarazione di volere partecipare o meno all'eventuale fase di negoziazione prevista dalle modifiche alla legge elettorale. Già da alcuni giorni, sul sito www.elezioni.sm, sono attive alcune finestre contenenti sia le prime informazioni per i cittadini che si recheranno alle urne, che le informative, compresa la modulistica, utili alle forze politiche che intendano presentarsi.