Elezioni, ecco la sezione dedicata sul sito di Rtv.

Da oggi, per l'avvio della campagna elettorale, è stato attivata una sezione dedicata sul portale web di San Marino Rtv. Qui verranno raccolte tutte le informazioni utili in vista del voto del 9 giugno. Trovano quindi spazio: i candidati e i programmi, i comunicati elettorali, le tribune elettorali e gli speciali, il come si vota e i risultati del voto.

Da desktop, la sezione è raggiungibile dal bottone in alto a destra o cliccando sul banner sotto la notizia principale; mentre da smartphone, occorre entrare nel menù (in alto a sinistra) e cercare la sezione “Elezioni politiche 2024”.

