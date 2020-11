GIUNTE 2020 Elezioni Giunte 2020: seggi aperti dalle 7 alle 20

Seggi aperti delle 7.00 alle 20.00 di oggi per il rinnovo delle Giunte di Castello. 15 le lista in lizza nei 9 Castelli.

Per poter votare è necessario avere con sé un documento di identità (anche scaduto) e il Certificato Elettorale. L’elettore deve esprimere il voto di lista: a tal fine deve tracciare, con la matita copiativa, un segno sul nome e cognome del candidato a Capitano di Castello prescelto o sul simbolo della lista. Segnando il voto di lista, l’elettore può indicare i voti di preferenza per Membro di Giunta in numero non superiore a due (in caso di preferenze espresse in eccedenza al numero consentito, tutti i voti di preferenza saranno annullati, restando valido unicamente il voto di lista). Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome del candidato a Membro di Giunta appartenente alla lista prescelta. Le preferenze sono nulle se date a candidati di una lista diversa da quella votata.

Rassicurazioni dal Segretario agli Interni Elena Tonnini circa la sicurezza dei protocolli sanitari. Gli ingressi degli elettori saranno contingentati, obbligatorio l'uso della mascherina e l'igienizzazione della mani prima e dopo l'utilizzo della matita copiativa. Anche per gli elettori colpiti da Covid-19 che si trovano in isolamento domiciliare o quarantena, possono votare da casa per le Giunte di Castello. Gli elettori che il giorno delle elezioni sono ricoverati presso l’Ospedale di Stato, sono ammessi al voto su richiesta rivolta al Responsabile del Reparto.

Il corpo elettorale è composto da 25.607 elettori: 13.147 femmine e 12.460 maschi. Per la prima volta per la prima volta, sono chiamati alle urne anche 2.809 cittadini stranieri, residenti da almeno 10 anni. 25 i sammarinesi in isolamento domiciliare o in quarantena, per via del coronavirus, che voteranno da casa. Verranno raggiunti al domicilio dal seggio mobile speciale covid di cui fanno parte anche due sanitari.

