Elezioni Giunte 2025: la Reggenza al voto
Il Segretario di Stato agli Interni in visita ai seggi
Elezioni delle Giunte di Castello 2025. Nella mattinata di domenica 23 novembre, hanno esercitato il loro diritto-dovere di voto anche i Capitani Reggenti: S.E. Matteo Rossi ha votato nel Castello di Borgo Maggiore, mentre S.E. Lorenzo Bugli a San Marino Città.
Il Segretario di Stato agli Affari Interni, Andrea Belluzzi - dopo aver votato nel Castello di Domagnano - ha avviato il proprio giro dei seggi elettorali. Prima in visita ai seggi di Città; a seguire Montegiardino e il Seggio Speciale Iss.
