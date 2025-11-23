GIUNTE 2025 Elezioni Giunte: alle 12.00 affluenza al 14,77% QUESTA SERA ALLE 21.00 SU SAN MARINO RTV LO SPOGLIO IN DIRETTA

La prima rilevazione dell'affluenza generale in questa giornata elettorale per il rinnovo della Giunte di Castello è al 14,77%, dato stabile con un +0,50% rispetto al 2020.

Il Castello più virtuoso è stato Montegiardino con il 19,56%, fanalino di coda Borgo Maggiore con il 12,67%.

Il corpo elettorale è composto da 26,649 elettori - 13.041 uomini e 13.145 donne - tra cui 3.145 cittadini stranieri.

