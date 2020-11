Elezioni Giunte: alle 17 già 3 quorum superati nelle liste uniche

Sono già tre i Capitani di Castello in pectore che possono tirare un sospiro di sollievo. Ad Acquaviva (capolista Enzo Semprini), Faetano (capolista Giorgio Moroni) e Montegiardino (capolista Giacomo Rinaldi), dove si è presentata una lista unica, l'affluenza delle ore 17 certifica che è stato superato il quorum del 35%. A Domagnano si è recato alle urne quasi il 31% degli aventi diritto; a Borgo Maggiore il 30,28%.





In linea generale, si registra una diminuzione per quasi tutti i Castelli. In controtendenza Serravalle (+3,12%) e Montegiardino (+1,16%). Faetano è il Castello che, rispetto alle amministrative del 2014, registra una differenza maggiore di affluenza (-13,89%).

Qui l'affluenza delle ore 17