Elezioni Giunte: ammesse tutte le 15 liste Verso il voto del 29 novembre

Elezioni Giunte: ammesse tutte le 15 liste.

La Commissione Elettorale riunita oggi ha ammesso le quindici liste presentate lo scorso 10 ottobre. Dopo aver ammesso anche i rispettivi simboli, si è proceduto con il sorteggio delle liste – per i Castelli che ne vedano in gara più di una - per determinarne l'ordine sulla scheda di voto. Ricordiamo che i Castelli con più di una lista sono quattro: Città di San Marino e Serravalle con tre liste; Fiorentino e Chiesanuova con due. Nei Castelli con una sola lista, perché le elezioni siano considerate valide, dovranno recarsi alle urne almeno il 35% degli aventi diritto.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Per il Castello di Serravalle, dove due liste avevano scelto la medesima denominazione, la Commissione ha approvato i seguenti nomi: “Insieme per il Castello” di Giovanni Ragini; “Un Castello per tutti... insieme si può” di Roberto Ercolani; “Serravalle: un Castello da vivere insieme” di Vittorio Brigliadori.

I più letti della settimana: